Синоптик: новогодняя ночь в Москве будет "скандинавской"

27 дек. 10:35

В Москве в новогоднюю ночь погода напомнит "скандинавскую зиму", сообщил в понедельник метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег (0,1-1,1 мм), ветер южной четверти 4-9 м/с, температура воздуха в Москве - минус 3 - минус 6, по области - минус 2 - минус 7, что на 5 градусов теплее положенного", - поделился синоптик в своем аккаунте в Instagram

Сугробы на Новый год будут почти в 1,5 раза больше нормы - их высота в Москве составит 25-28 см.

"Ожидаемые слабые морозцы соответствуют комфортному морскому климату таких североевропейских столиц, как Осло, Хельсинки или Стокгольм. Таким образом, погоду в российской столице в первую январскую ночь можно охарактеризовать как «еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном и глубокими сугробами", - отметил Тишковец.