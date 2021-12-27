Шойгу назвал причину возвращения Крыма в состав РФ

27 дек. 10:29

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в том случае, если бы Крым не вернулся в 2014 году в состав России, туда бы хлынули украинские неофашисты.

"Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика – украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США – прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, – уверяю, никому бы мало не показалось", - заверил глава российского оборонного ведомства, отвечая на вопросы "АиФ".

Далее Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ до сих пор видит "последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях".