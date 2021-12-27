Метро Ташкента ждет обновление

27 дек. 10:29

Ташкент планирует приобрести у России в 2022 году 56 новых вагонов для обновления метрополитена. Об этом сообщил РИА Новости работник подземки.

"Разработана программа обновления парка вагонов. В 2022 году планируем закупить еще 56 вагонов, рассматриваются предложения из России", — сказал он.

Поток пассажиров в ташкентском метрополитене постоянно увеличивается. В 2020 году услугами метро пользовались 250-300 тыс человек в сутки. В 2021-м этот показатель вырос до 380-420 тыс человек.

В 2019-2021 годах российский "Метровагонмаш" поставил для Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 млн евро.

"Было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях", — добавил собеседник.