Заболеваемость COVID-19 в Грузии падает в ожидании шестой волны

27 дек. 10:15

За минувшие сутки в Грузии выявили 986 случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 925 354 человек.

За сутки вылечились 3 193 человека, с начала пандемии – 885 056. Умер за сутки 71 пациент, за все время - 13 583.

В карантине находятся 43 человека, в стационарах наблюдаются 5 070, в ковид-гостиницах остаются 903 человека.

Новый всплеск заболеваемости в Грузии на фоне распространения омикрон-штамма ожидается в середине января.

"Омикрон" может очень быстро превратиться в пандемический штамм. По данным Всемирной организации здравоохранения, через 2-3 дня количество случаев "омикрона" увеличится во всех странах вдвое", – считает аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.

Число ежедневных случаев заражения в Грузии может достичь 10 тыс, предупреждает директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.