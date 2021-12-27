В 2021 году оборот российской туротрасли составит 70% от "доковидного" уровня

27 дек. 9:42

Оборот российской туристической отрасли в этом году составит 2,5 трлн рублей - 70% от "доковидного" уровня, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РБК.

"У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек - это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года", - поделилась Догузова.

В 2021 году не удалось вернуться к прежним объемам туризму в Москве, Петербургу, Владивостоку, эти города зависят от иностранного и делового потока. При этом во многих регионах туротрасль в пандемию даже выросла. Турпоток достиг или превзошел показатели 2019 года в Крыму, на Кубани, в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, в Карелии, на Алтае и Камчатке, в Калининградской области, на Сахалине и в Мурманской области. Именно эти регионы помогли быстрому восстановлению отрасли.

"Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80% от "доковидного" уровня - это один лучших показателей в мире", - подчеркнула глава Ростуризма.