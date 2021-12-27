Кадыров захотел присоединить Чечню к Украине

27 дек. 9:37

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости присоединения Украины к России в случае продолжения ее президентом Владимиром Зеленским проведения антироссийской политики.

"Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение", — сказал он в ходе своей пресс-конференции.

Он также изъявил желание решить украинский "вопрос", однако для этого нужно соответствующее поручение.

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — подчеркнул чеченский лидер.

По мнению Кадырова, Запад планирует открыть на территории Украины свои военные базы для того, чтобы диктовать Москве свои условия. При этом глава республики уверен, что президент России не допустит осуществления таких планов. "А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем",— добавил он.