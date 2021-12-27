Ракова: дистант эффективен для снижения заболеваемости COVID-19

27 дек. 9:26

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о том, что дистанционное обучение никогда не сможет заменить очное, но оно стало эффективной мерой по снижению заболеваемости.

"Никакой необходимости сейчас вводить дистанционное образование нет по двум факторам. Во-первых, я повторяюсь, у нас стабильная, достаточно ровная ситуация по коронавирусу, с другой стороны, с понедельника начинаются долгожданные новогодние каникулы. Но как мера, … надо честно сказать, эффективная мера", - сказала она, напомнив, что введение дистанционного образования прошлой осенью позволило не применять в городе жесткие меры, которые применяли весной.