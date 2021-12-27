В Москве рассказали, как выявляют фиктивную вакцинацию

27 дек. 9:23

Процесс вакцинации во всех пунктах контролируется, в поликлиниках ведут мониторинг видеокамер, поделилась заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.

"Действительно, как бы нам ни хотелось фиктивную вакцинацию свести к нулю, она, конечно, есть. Никаких объективных данных по этому поводу нет и быть не может. Мы постарались, по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые", - отметила она.

Работники МФЦ в пунктах вакцинации сверяют фотографию и документы человека, затем лично смотрят за тем, как проходит прививка, чтобы вакцина не оказалась в урне.

"Более того, пункты вакцинации всех городских поликлиник снабжены видеокамерами и мониторинг с этих видеокамер ведут специально обученные люди", - продолжила заммэра.

Она добавила, что все подозрения о недобросовестном процессе вакцинации оперативно передаются в правоохранительные органы.