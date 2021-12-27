США пообещали России санкции, "которых еще никто не видел"

27 дек. 9:30

Вице-президент США Камала Харрис выступила с заявлением, согласно которому российскую сторону могут ждать новые санкции из-за ситуации на Украине.

Она уточнила, что Вашингтон координируют свою позицию с союзниками и уведомляют о ней Москву.

"Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность", - сказала она, отвечая на вопрос, начнется ли в Европе в ближайшие несколько недель "горячая война".

По ее словам, США "ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели", передает РИА Новости.