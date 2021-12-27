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Водителей предупредили о вечерних пробках в Москве

Водителей предупредили о вечерних пробках в Москве

Вечером в Москве ожидаются пробки в 9 баллов из-за увеличения машин на дорогах в преддверии новогодних праздников, информирует официальный Telegram-канал столичного дептранса.

Согласно прогнозу, вечером на дорогах могут образоваться пробки в 9 баллов.  "В преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре, на Садовом, ТТК, МКАД", - говорится в сообщении дептранса.

Уточняется, что в этой связи специалисты рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

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