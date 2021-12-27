Эрдоган: Турция выступает за справедливый миропорядок

27 дек. 8:45

Турция выступает за справедливый миропорядок, свободный от любого диктата и дискриминации в международных отношениях и экономике, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Борьба, осуществляемая Турцией под лозунгом «Мир больше пяти», направлена на изменение миропорядка, основанного на эксплуатации и угнетении как в международных отношениях, так и в экономике", - сказал он на церемонии вручения премий имени Наджипа Фазиля в Стамбуле.

Далее президент Турции отметил, что за последние два столетия человечество пережило трансформацию. "Наряду с модернизацией изменилось и отношение людей к своей собственным истокам, окружающей среде и другим живым созданиям, с которыми они сосуществуют на земле. Нездоровый подход, основанный на принципе "человек человеку волк", породил систему, в которой выживают только сильные", - обратил внимание глава турецкого государства.