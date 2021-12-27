Ракова: Москва адаптирует медицинскую систему к приходу "омикрона"

27 дек. 8:26

Москва адаптирует медицинскую систему к приходу штамма "омикрон", заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что город готов оборудовать дополнительные койки в больницах.

"Пока, пользуясь передышкой, мы не расслабляемся, мы продолжаем теперь уже анализировать, как ведут себя наши коллеги за рубежом и пытаемся по максимуму адаптировать нашу медицинскую систему к возможности прихода нового штамма", - сказала она

Далее Ракова отметила, что сейчас свободно 6 тысяч коек. "Если бы не было нового штамма, мы бы точно эти койки закрыли, а временный персонал распустили. Мы не только не делаем этого, мы имеем четкий план по разворачиванию дополнительных коек на предельную мощность, на всякий случай, чтобы у нас этот план был, и все главные врачи об этом знают", - приводит ее слова РИА Новости.