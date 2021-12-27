Нур-Султан занял первое место по новым случаям заболевания коронавирусом

27 дек. 7:33

В Казахстане озвучены новые данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу, в соответствии с которыми за минувшие сутки зарегистрировано 342 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Согласно статистике, в Нур-Султане – 65, в Алматы – 41, в Шымкенте – 3, в Акмолинской области – 48, в Актюбинской области – 0, в Алматинской области – 10, в Атырауской области – 3, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Жамбылской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 8, в Карагандинской области – 51, в Костанайской области – 17, в Кызылординской области – 2, в Мангистауской области – 0, в Павлодарской области – 44, в Северо-Казахстанской области – 35, в Туркестанской области – 1.

Всего в Казахстане подтверждено 986 199 случаев, передает Sputnik Казахстан. Сообщается, что за отчетный период болезнь унесла жизни трех человек (всего 12 977 с начала пандемии), от пневмонии с признаками COVID-19 - двое пациентов (5 213 казахстанцев).