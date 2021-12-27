Путин поздравил спасателей с профессиональным праздником

27 дек. 7:18

Российские спасатели по уровню профессионализма, опыту, скорости и качеству решения сложнейших задач – одни из лучших в мире, оценил их работу глава государства Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: по уровню профессионализма, накопленному опыту, по скорости и четкости отработки сложнейших, экстраординарных задач наши спасатели - среди лучших", - сказал он, поздравляя спасателей с профессиональным праздником.

Далее президент отметил, что работники российской спасательной службы задают стандарты, которые служат ориентиром для их коллег во всем мире.

Глава государства также поздравил спасателей с наступающим Новым годом и пожелал им счастья и здоровья, а также успехов в благородной и востребованной службе.