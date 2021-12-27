Врач: фисташки помогут ускорить метаболизм

27 дек. 7:10

Фисташки – калорийны, но их необходимо включать в рацион для ускорения метаболизма, рассказала врач-диетолог Татьяна Разумовская, отметив, что данный продукт также полезен для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и ускорения обмена веществ.

"Один из главных элементов в фисташках – B7, или биотин, который позволяет усваивать белок и сжигать жиры, то есть является ключевым в обмене веществ. Если биотина не хватает, то страдают волосы и кожа, появляется депрессивное настроение, может вырасти "плохой" холестерин в крови", - приводит слова собеседницы РИА Новости.

Далее она отметила, что, содержащийся в орехах калий и магний способствует укреплению сосудов и нормализации сердцебиения.

"Чтобы польза от фисташек была максимальной, употребляйте до 15 орешков в день. Детям лучше давать не более семи фисташек", - посоветовала она, добавив, что фисташки, как и многие другие орехи, могут вызывать аллергию.