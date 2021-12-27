Самолет из Сочи в Якутск перенаправили в аэропорт Нерюнгри из-за метеоусловий

27 дек. 6:31

Самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Сочи в Якутск, перенаправили в Нерюнгри из-за неблагоприятных метеоусловий, информирует в пресс-служба аэропорта Якутска.

"Рейс авиакомпании "Якутии" по маршруту Сочи - Москва - Якутск направили в запасной аэропорт Чульман из-за метеоусловий", - говорится сообщении.

Уточняется, что из аэропорта Якутска задержано отправление восьми, а также прибытие пяти рейсов.

Кроме того, в аэропорт Чульман направили еще один рейс, выполнявший рейс Москва - Якутск авиакомпании S7.

В настоящее время в якутском аэропорту наблюдается густой морозный туман, температура воздуха - минус 42 градуса, видимость на взлетно-посадочной полосе составляет от 300 до 500 м. воздушная гавань работает по фактической погоде, передает ТАСС.