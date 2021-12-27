Не стало легендарного актера дубляжа Андрея Ярославцева

27 дек. 3:22

В воскресенье, 26 декабря, на 65-году жизни скончался легендарный актер дубляжа Андрей Ярославцев. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" его коллега Дмитрий Череватенко.

"Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью", - вспомнил Череватенко.

Он также подчеркнул, что причиной смерти Ярославцева стал коронавирус COVID-19.

Напомним, Андрей Ярославцев закончил ВТУ имени Щукина, играл в театре имени Вахтангова. За карьеру актера дубляжа он озвучил более 240 фильмов. В частности, его голосом говорит директор Хогвартса Альбус Дамблдор из "Гарри Поттера", гном Гимли из "Властелина колец" и Оптимус Прайм из "Трансформеров". Также его голос можно услышать в фильмах "Мстители", "Лабиринт Фавна", "Беовульф", "Банды Нью-Йорка", "Гладиатор", "Прирожденные убийцы", франшизе "Миссия невыполнима" и сериале "Офис". Помимо этого, он озвучивал персонажей известных компьютерных игр (Dota 2, League of Legends, "Ведьмак", The Elder Scrolls IV: Oblivion и Diablo), мультфильмов ("Анастасия", "Черный Плащ", "Самурай Джек" и других).