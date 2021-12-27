Крым для экстремалов

В последние годы в Крым на отдых стекается все больше людей из разных городов России. Учитывая, что мир в целом поддерживает тенденцию здорового образа жизни, спорт стал для граждан страны одной из важнейших составляющих жизни. Крымский полуостров - место, где представлены самые разные виды спорта: от скалолазания до кайтсерфинга.

Не только молодежь, но и представители среднего и старшего возрастов все больше внимания уделяют собственному здоровью. Многие едут в Крым не только за вдохновением и моральным отдыхом, но и для того, чтобы укрепить физическую форму. Морское побережье – идеальная среда для восстановления сил и обретения гармонии. Местные профессионалы покажут и научат вас таким трюкам, о существовании которых вы даже не подозревали. Для любителей новых острых ощущений существует масса вариантов проведения досуга.

Спелеотуризм и скалолазание

Крым славится не только теплыми Черным и Азовским морями, но и величественными горами. Главная гряда Крымских гор – массив протяженностью 180 километров, возвышающийся над морем в наивысшей точке Роман-Кош на 1545 метров. Вооружившись специальным снаряжением, в сопровождении команды профессионалов и близких по духу людей, каждый может попробовать заняться скалолазанием, которое к тому же можно совместить с изучением пещер. Их в Крыму – более тысячи. На данный момент исследовано 1100 крымских пещер, и останется только выбрать, в какую из них совершить экспедицию за новыми впечатлениями и даже древними артефактами, сохранившимися в исторических локациях. От Ай-Петринской Трехглазки, ледяной пещеры, где древние охотники хранили свою добычу, а князь Михаил Семенович Воронцов добывал лед для запасов провизии, до Мраморной пещеры, куда регулярно проводятся экскурсии, - эти места надолго запомнятся своей необыкновенной геологией, флорой, фауной и духом древности, витающим повсюду.

Каякинг и кайтсерфинг

Подчинить себе стихию, ощутить свободу и почувствовать себя всесильным можно, отправившись на морскую прогулку на каяках или прокатившись на доске.

В Крыму достаточно пляжей, подходящих для кайтсерфинга. Благодаря ветрам, ”воздушный змей", кайт, поднимается высоко в небо, пока вы рассекаете водную гладь и совершаете необыкновенные трюки, ловя на себе восторженные взгляды со стороны. Для крымского кайтсерфинга хорошо подойдет местность Донузлава, Межводного, Оленевки. Этот вид спорта собирает большое сообщество близких по интересам людей, и вечером, когда кататься на кайте уже опасно, можно окунуться в дружескую атмосферу у разожженных на кемпинге костров. В Крыму много кайт-школ, где можно с легкостью подобрать для себя опытного инструктора, который научит всем основным правилам катания.

Каякинг - более спокойный морской вид спорта. Он подойдет даже для новичков, решившихся, наконец, освоить водную дисциплину. Даже на общественных пляжах Алушты, Евпатории, Феодосии и других населенных пунктов любой желающий может арендовать каяк и совершить небольшое путешествие в открытое море. Суть этого вида спорта в том, что один или несколько человек садятся в лодку специального типа и с помощью весел задают темп и направление движение. Ценители этого спорта выбирают для себя самые живописные ”дикие” места: побережье Балаклавы, например, Инжир, мыс Фиолент и Гурзуф на Южном берегу.

Дайвинг

Если у вас пока нет сертификата дайвера, не страшно. В Крыму существует огромное количество школ для освоения этого захватывающего вида спорта. Изучение подводных глубин, ни с чем не сравнимые ощущения погружения под толщу морской воды, знакомство с миром, скрытым от человеческих глаз, - все это и массу других положительных эмоций вы получите, если решите попробовать себя в дайвинге. В Крыму много мест, интересных не только для начинающих, но и уже опытных ныряльщиков. Особого внимания заслуживают такие локации, как мыс Тарханкут (где проводят экскурсии по подводной ”Аллее вождей”), Судак и Новый Свет, Оленевку, Балаклаву и скалистое побережье Южного берега. Выбирайте то направление, которое кажется наиболее привлекательным именно для вас.

Конный спорт и велоспорт

Каждый может найти для себя подходящий транспорт: живое существо, управляемое собственными инстинктами и физическими манипуляциями, или стальную ”лошадку”, более современную, с рулем и резиновыми колесами, набирающую нужный темп благодаря вашим усилиям и жажде скорости. Для экстремальных велопрогулок подойдет горная местность, например, пещерные города Эски-Кермен или Чуфут-Кале, ущелье Качи-Кальон, где можно даже разбить площадку для ночевки. Если же вы любитель спокойной, размеренной езды, выбирайте район степного Крыма – огромное пространство и красота местности вас приятно удивят, например, в стороне Евпатории или Феодосии.

На полуострове есть организации, где вас научат сидеть верхом на коне. Катание на лошадях - увлекательный процесс, благоприятно воздействующий на нервную систему. Кроме того, верховая езда не перегружает сердце и легкие, и ее можно причислить к видам спорта, во время которых можно по-настоящему отдохнуть. Самые красивые тропы для прогулки на лошадях в Крыму – это Долина Привидений недалеко от Алушты, Судак, гора Ай-Петри, Белая скала. Попробовать себя в качестве наездника сможет даже ребенок. В Крыму прекрасно развита экскурсионная инфраструктура, и во время прогулки вам, скорее всего, предложат послушать интересный рассказ о местности.

Роупджампинг и парапланеризм

Эти виды спорта подойдут тем, кто любит экстрим и воздушную стихию. Чтобы ощутить всплеск адреналина, перехваченное от восторга свободы дыхание, полнейшую невесомость, отправляйтесь на станции, оборудованные специально для прыжков и полетов. Их можно найти в Коктебеле на горе Клементьева, где собираются поклонники парапланов, на горе Ай-Петри и Белой скале, на Мангупе. А площадки роуп-джампинга (прыжков с веревкой с большой высоты) есть на горе Шаан-Кая (это самый высокий объект для роупджамперов на территории СНГ), на мысе Фиолент и Ильяс-Кая (подойдут для новичков).

Самое прекрасное то, что занимаясь спортом в Крыму, вы не только поддерживаете хорошую физическую форму и насыщаетесь эмоциями от общения с единомышленниками, но и отдыхаете душой, любуясь красотами природы. Перечисленные виды спорта – это еще не все. На полуострове масса менее популярных, но все же очень интересных активных развлечений, например, скандинавская ходьба, восстанавливающая опорно-двигательную и нервную системы, пляжный волейбол, теннис, парусный спорт, дертджампинг и множество других.

Главное, знать собственные предпочтения и не бояться открывать для себя что-то новое.