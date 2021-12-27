Телеканал "Россия 1" рассказал о русском языке в Азербайджане

27 дек. 1:05

Российский телеканал "Россия 24" выпустил сюжет о русском языке в Азербайджане. Он был представлен вечером 27 декабря в еженедельной программе "Вести недели".

В сюжете отмечается, что на сегодняшний день среди азербайджанцев среднего возраста и старше сложно найти человека, который бы не говорил по-русски, а в нескольких магазинах Баку можно даже найти издания русской классики и современной литературы.

Директор Дома русской книги Исрафил Исмаилов рассказал, что сегодня в доме проходят различные мероприятия, где собираются ценители русского языка. "Дом русской книги - это не только книжный магазин, это еще и культурный центр, который для почитателей русского языка", - сказал Исмаилов.

В частности, в Доме русской книги регулярно проходят автограф-сессии и мастер-классы, в том числе для школьников.

Сегодня конкурс в русскоязычные школы в Азербайджане такой же высокий, как и в институты.

Директор бакинской школы №6 Гюльшан Оруджева поведала, что азербайджанцы охотно отдают своих детей учиться в русскоязычные школы. "Родители, которые не владеют русским, тоже ходят отдать детей в русский сектор. Они думают, что для них это было в жизни поражение, что они не до конца выучили русский язык, и бы дети будут знать русский язык", - пояснила она.

Похожая картина сложилась в сфере высшего образования, где русский язык также находится в тренде, в том числе благодаря преподавателям из Москвы. При поддержке Фонда Гейдара Алиева открыты и работают филиалы престижных московских вузов – Бакинский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова и Филиал медицинского университета имени Сеченова. Преподаватели из Москвы работают в обоих вузах вахтовым методом.

"Московский университет - это желание каждого ученого, каждого студента приобщиться к этому большому пространству", - подчеркнула ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова Наргиз Пашаева.

В библиотеке филиала сегодня есть книги всемирно известных авторов, ученых с мировым именем, редчайшее издание конца позапрошлого и начала прошлого века.

Практикующий хирург-онколог, ректор филиала медицинского университета имени Сеченова Азиз Алиев рассказал, какие требования предъявляются к студентам, поступившим в вуз.

"Я всегда говорю своим студентам, так как врач, вне зависимости от того, хирург он, терапевт или кардиолог, должен вечно учиться. Потому что медицина настолько быстро развивается…", - резюмировал он.