Почему оккупационная политика в Карабахе потерпела крах

Пока армянская политика шаг за шагом признает неотвратимость послевоенного урегулирования, сторонники националистской идеологии все еще пытаются переосмыслить результаты Второй Карабахской войны и найти виновников крушения самопровозглашенного сепаратистского режима. Армянские реваншисты все еще лелеют несбыточную месту о повторной оккупации территорий Азербайджана.

В эфире армянского Новостного радио (Lratvakan Radio 106,5 FM) отставной армянский военный, полковник Артур Алексанян (Амараси Артур) рассказал, как в Первую Карабахскую войну армянские военные сожгли и разграбили азербайджанские города - Лачин, Кельбаджар, Агдам…Об уничтожении целых городов, в том числе Агдама, пишет и британский журналист Томас де Ваал в книге "Черный сад".

Спустя три десятка лет псевдопатриоты и прочие радикальные националисты с тоской вспоминают период оккупации и "упущенные возможности" для армянской экономики, которая якобы могла бы укрепиться за счет ресурсов оккупированных азербайджанских районов. Сложно всерьез воспринимать риторику армянских демагогов, рассуждающих об упущенных возможностях никем не признанного оккупационного режима. Уничтожение Агдама, доведение Физули, Джебраила и многих других населенных пунктов до состояния руин свидетельствует о неспособности армянских политиков освоить ресурсы захваченных земель. Если бы даже оккупированные азербайджанские районы не пострадали в результате военных действий, их судьба под контролем Армении все равно не могла оказаться благополучной ввиду обезлюживания. Оккупационная политика не предполагала равноправного проживания армянской и азербайджанской общин на захваченных территориях, а политические заявления о якобы готовности предоставить гражданам Азербайджана право проживания в пределах так называемой "НКР" сложно было рассматривать всерьез.

Интересно, что оккупация Карабаха сопровождалась громкими лозунгами армянского всеединства, которые были призваны объединить разрозненный этнос. Идеологи сепаратизма полагали, что армяне бывшей Армянской ССР, Сирии, Египта, Ирана, Западной Европы и Америки устремятся на захваченные земли. Но мало кто пожелал поселиться в зоне неурегулированного конфликта. "НКР" так и осталась карманным проектом сепаратистов, превративших регион в свою вотчину, а после решивших штурмовать вершины армянской политики.

Изгнание азербайджанцев с их земель при неспособности остановить миграцию из самой Армении, а также пустые надежды на то, что диаспора будет годами содержать страну, раскрыли бесперспективность националистической политики. Идеи мультикультурализма и интернационализма на долгое время уступили место политике сепаратизма. Люди, проводившие губительную для страны националистическую политику, обрекли ее на незавидное положение. Сепаратистское образование, которое армянские националисты пытались превратить в предмет политического торга, так и не было признано никем в мире, в том числе самой Арменией.

Теперь и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что в Нагорно-Карабахской автономной области проживало армянское и азербайджанское население, а потому и власть в Карабахе не может быть полностью армянской. "В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию о Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, где он признает суверенитет Азербайджана, нерушимость границ", - вспоминает Пашинян, и теперь, когда проблемой будущего Карабаха вновь занялся Совбез ООН, регион рассматривается исключительно как неотъемлемая часть Азербайджана.