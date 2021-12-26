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На главной городской площади Телави сгорела новогодняя елка

На главной городской площади Телави сгорела новогодняя елка

В грузинском городе Телави сгорела часть новогодней елки, установленной на главной площади города.

Согласно предварительной информации, причиной пожара стал фейерверк. "Мы выясним причину", - сказал в эфире телеканала "Формула" председатель Сакребуло Телави Тенгиз Мтварелишвили.

Он подчеркнул, что в результате инцидента была также повреждена небольшая часть новогоднего освещения, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, новогодняя елка была установлена на главной городской площади Телави в минувшую пятницу.

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