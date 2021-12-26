Коалиция во главе с Саудовской Аравией атакует Йемен

Сегодня коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, воюющая в Йемене, заявляет, что нанесла удар по лагерю повстанцев хуситов в городе Сана, поскольку те запустили более 400 баллистических ракет по территории Саудовской Аравии, сообщает Аль-Джазира.

Коалиция, которая поддерживает правительство Йемена в борьбе с хуситами уничтожила склады оружия в удерживаемой повстанцами столице. "Операция в Сане стала немедленным ответом на попытку перебросить оружие из лагеря Ат-Ташрифат в Сане", - говорится в заявлении, которое распространило официальное саудовское агентство Saudi Press Agency.

С 2014 года Йемен охвачен гражданской войной, в которой правительственные войска противостоят хуситами, контролирующим большую часть севера страны. Десятки тысяч людей были убиты. ОН назвала положение в стране худшим гуманитарным кризисом в мире.

Саудовская Аравия обвиняет Иран в поставке хуситам современных видов оружия и "Хезболлу" в обучении повстанцев, обвинения Тегеран отрицает. Вчера коалиция начала крупномасштабную военную операцию против хуситов после того, как ракетами, выпущенными повстанцами, были убиты два человека в королевстве. Йеменские медики сообщили информационному агентству Франс Пресс о том, что в результате вчерашних воздушных налетов погибли три мирных жителя, в том числе ребенок и женщина.

Коалиция активизировала свои воздушные налеты на Сану в начале этой неделе, нацеливаясь на аэропорт, деятельность которого в значительной степени прекратилась из-за блокады, введенной Саудовской Аравией с августа 2016 года, за исключением рейсов по оказанию помощи.

Вооруженная группа часто запускает ракеты и беспилотники по Саудовской Аравии, нацеленные на ее аэропорты и нефтяную инфраструктуру. По оценкам ООН, в результате войны в Йемене к концу года прямо или косвенно погибнет 377 000 человек.

Мировая продовольственная программа ООН заявила, что была "вынуждена" сократить помощь Йемену из-за нехватки средств, и предупредила о резком росте голода в стране. Более 80% населения Йемена, это около 30 миллионов человек, нуждается в гуманитарной помощи.