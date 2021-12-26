Минэкономразвития опровергло информацию о требованиях ЕС о компенсации в 290 млрд евро

26 дек. 21:34

Информация о том, что Европейский союз потребовал у России выплатить компенсацию в размере 290 млрд евро, недостоверна. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России (МЭР).

"Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб", - пояснили в ведомстве.

В МЭР отметили, что сами правила ВТО не предполагают возможности выплат каких-либо компенсаций, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз потребовал у России выплатить компенсацию в размере 290 млрд евро за политику импортозамещения. Обращение с соответствующим требованием опубликовано на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).