Нурмагомедов дал совет людям в масках (ФОТО)

26 дек. 21:14

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram пост, где дал шутливый совет людям в масках.

"Надевая маски, не забывайте, что есть люди, которые видели вас без масок", - отметил боец.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца