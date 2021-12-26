В Краснодарском крае осудят фельдшера, из-за неосторожности которой погиб ребенок

26 дек. 20:57

На Кубани передано в суд уголовное дело в отношении фельдшера, обвиняемой в халатности и причинении смерти по неосторожности ребенку, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета России.

Следствие установило, что в ноябре прошлого года в Тимашевске у членов одной семьи возникли симптомы отравления: высокая температура, расстройство желудка и обезвоживание. По вызову к ним приехала бригада скорой помощи, в составе которой была и обвиняемая.

"Фигурантка, убедившись, что у пятилетней девочки и членов ее семьи имеются признаки отравления, небрежно отнеслась к выполнению своих обязанностей. Она недооценила степень тяжести состояния ребенка, не провела необходимые процедуры, а также ввела ей не требующееся лекарство. Через несколько часов фельдшер вновь прибыла по вызову отца малолетней, но также не оказала девочке надлежащую медицинскую помощь ", - пояснили в ведомстве.

В тот же день ребенка госпитализировали, но она скончалась в больнице. По итогам судмедэкспертизы стало ясно, что девочка погибла из-за некачественного оказания фельдшером медпомощи.

Теперь женщину обвиняют по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), она признала вину в полном объеме. Дело передано в суд.