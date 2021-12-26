В Краснодарском крае сохраняется высокая вероятность ЧС

26 дек. 20:55

В Краснодарском крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщил начальник пресс-службы МЧС России по региону Никита Гавриляк.

Он подчеркнул, что обстановка стабилизировалась 25 декабря, однако из-за непогоды по-прежнему возможно возникновение ЧС.

"Сохраняют свое действие экстренные предупреждения. Продолжают свою работу оперативные штабы в Краснодаре и Сочи, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - цитирует Гавриляка РИА Новости.

Напомним, накануне в Краснодарском крае из-за продолжительных осадков вышли из берегов реки, в результате чего в нескольких поселениях подтопило придомовые и приусадебные территории.