Минздрав Грузии выступает против открытия ночных клубов

26 дек. 20:37

Министерство здравоохранения Грузии не поддерживает открытие ночных клубов. Такое заявление сделала сегодня заместитель главы Минздрава Тамар Габуния.

Она объяснила, что такая позиция ведомства объясняется тем, что риски пандемии очень велики в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", передает "Sputnik Грузия".

Напомним, 17 декабря после более полуторагодового перерыва ряд ночных клубов Грузии самовольно возобновили работу. Как заявило их руководство, они работают с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса. Через неделю Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, начавших принимать посетителей. Эпидемиологи отмечают, что открытие ночных клубов необходимо отложить из-за омикрон-штамма, который уже выявили в Грузии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 279 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В

По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 924 368 случаев заражения. Справились с болезнью 881 863 жителя страны, умерли - 13 512.