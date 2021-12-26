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Минздрав Грузии выступает против открытия ночных клубов

Минздрав Грузии выступает против открытия ночных клубов

Министерство здравоохранения Грузии не поддерживает открытие ночных клубов. Такое заявление сделала сегодня заместитель главы Минздрава Тамар Габуния.

Она объяснила, что такая позиция ведомства объясняется тем, что риски пандемии очень велики в связи с новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", передает "Sputnik Грузия".

Напомним, 17 декабря после более полуторагодового перерыва ряд ночных клубов Грузии самовольно возобновили работу. Как заявило их руководство, они работают с соблюдением всех мер безопасности с целью предотвращения распространения коронавируса. Через неделю Служба инспекции труда опечатала самый известный за пределами Грузии ночной клуб Bassiani и еще несколько столичных клубов, начавших принимать посетителей. Эпидемиологи отмечают, что открытие ночных клубов необходимо отложить из-за омикрон-штамма, который уже выявили в Грузии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 279 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В

По данным официального сайта StopCov, в Грузии выявили 924 368 случаев заражения. Справились с болезнью 881 863 жителя страны, умерли - 13 512.

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