Россия рассмотрит предложение НАТО о созыве СРН в январе

26 дек. 19:59

Россия получила от НАТО предложение о проведении Совета Россия - НАТО (СРН) 12 января 2022 года. Об этом сообщили сегодня в министерстве иностранных дел РФ.

"Мы уже получили это предложение. И рассматриваем его", - приводит сообщение российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Напомним, ранее сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия – НАТО (СРН) 12 января, когда в Брюсселе будет проходить плановая сессия Военного комитета альянса на уровне начальников Генштабов.