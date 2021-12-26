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На Украине рассказали о главном условии встречи Путина с Зеленским

На Украине рассказали о главном условии встречи Путина с Зеленским

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый назвал условие встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, российский лидер согласится на встречу, если Зеленский "уничтожит политическую карьеру" бывшего главы украинского государства Петра Порошенко.

"Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко - это враг номер один", - сказал Чалый в эфире телеканала "Украина 24".

Чалый подчеркнул, что его слова основаны на опыте работы с РФ на различных переговорах, однако ему нечем подтвердить свою теорию, передает РИА Новости.

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