Постпред России отреагировал на требования Евросоюза из-за импортозамещения

26 дек. 19:51

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о требованиях Европейского союза к РФ из-за импортозамещения.

"ЕС, который ввел экономические санкции против России, добивается компенсации от России за ее контрмеры. Он обвиняет Москву в "нелегальной дискриминации" против европейских товаров! Вы можете в это поверить?", - написал Ульянов на своей странице в соцсети Twitter.

Он подчеркнул, что у ЕС большие моральные проблемы.

Напомним, ранее Евросоюз потребовал у России выплатить компенсацию в размере 290 млрд евро за политику импортозамещения. Обращение с соответствующим требованием опубликовано на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).