В Кремле оценили диалог Путина и Байдена

26 дек. 18:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин", что у Владимира Путина и президента США Джо Байдена наладился очень хороший диалог,

По его словам, когда они разговаривают, то конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым точки зрения расходятся диаметрально. "Собственно, расхождение во мнениях не означает, что разговор должен быть не неуважительным", - добавил представитель Кремля.

"Я не знаю, симпатия ли это, но когда говорят лидеры двух крупнейших государств мира, они не могут друг с другом говорить по-иному", - цитирует Пескова РИА Новости.