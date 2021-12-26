Путин о "красных линиях" для России: дальше отходить уже некуда

26 дек. 18:36

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" ответил на вопрос о "красных линиях" для РФ.

"Я хочу, чтобы всем было понятно и у нас в стране, и за рубежом, нашим партнерам, чтобы было понятно: дело даже не в той линии, которую мы не хотим, чтобы кто-то переступал. Дело в том, что нам некуда уже отходить", - подчеркнул глава государства.

"С этим связано и предание гласности наших предложений, которые мы сделали. Да, это, может быть, не совсем обычный способ вести дискуссию. Но у нас опасения существуют, что, как я уже и здесь говорил, что любое наше предложение будет использовано для того, чтобы заполнить его деструктивной работой создания для нас угроз на соседних, соседних с нами стран, на их территории", - поведал президент.

Путин акцентировал внимание на том, что РФ "приперли" к такой линии, что дальше двигаться некуда. "Я же уже говорил: поставят ракетные системы на Украину, четыре-пять минут подлетного времени до Москвы. Ну куда же нам теперь двигаться? Просто они довели нас до такого состояния, что мы должны им сказать: "Остановитесь!" Вот в этом все и дело", - сказал глава государства.

Говоря о предании гласности российских предложений по вопросам безопасности и "красным линиям", президент РФ отметил, что это не совсем обычный способ вести дискуссию, однако существуют опасения, что любое предложение России по гарантиям безопасности будет использовано США и НАТО для затягивания процесса и отправки оружия на Украину.

"Бесконечно болтать, бесконечно говорить о необходимости ведения переговоров, и ничего не делать, кроме того что накачивать соседнюю страну современными системами вооружения и наращивать угрозу для Российской Федерации, с которыми мы должны чего-то делать, как-то жить", - приводят слова Путина "Известия".

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.