Привитые в Нур-Султане пенсионеры смогут получить бесплатные путевки в санатории

26 дек. 18:18

Сделавшие прививку от коронавируса пенсионеры, первый компонент вакцины которым был введен с 28 октября по 28 декабря в Нур-Султане, могут выиграть бесплатные путевки в санатории Казахстана - их разыграют 29 декабря, говорится на официальном сайте столицы.

Победители смогут отдохнуть и полечиться в здравницах Сарыагаша (Туркестанская область), Окжетпеса (Акмолинская область) и Мойылды (Павлодарская область).

Все пенсионеры, подпадающие под условия конкурса, примут в нем участие автоматически. Розыгрыш пройдет в прямом эфире на официальных страницах акимата Нур-Султана в Facebook и YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что среди привитых от ковида в Нур-Султане также разыграют путевку на двоих на Мальдивы и прочие ценные призы.