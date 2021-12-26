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Российская фигуристка будет выступать за Италию

Российская фигуристка будет выступать за Италию

Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года", - цитирует Когана РБК.

Напомним, Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. О том, что 19-летняя спортсменка намерена выступать за сборную Италии, стало известно в августе нынешнего года, однако тогда ФФККР не давала разрешение на смену спортивного гражданства.

 

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