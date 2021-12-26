Российская фигуристка будет выступать за Италию

26 дек. 17:57

Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"В соответствии с правилами ФФККР она получит разрешение выступать за итальянскую федерацию с 1 июня 2022 года", - цитирует Когана РБК.

Напомним, Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. О том, что 19-летняя спортсменка намерена выступать за сборную Италии, стало известно в августе нынешнего года, однако тогда ФФККР не давала разрешение на смену спортивного гражданства.