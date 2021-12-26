Кадыров подумает, стоит ли еще раз баллотироваться на пост главы Чечни

26 дек. 17:57

Глава Чечни Рамзан Кадыров пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. Об этом он сообщил на проходящей сегодня ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Теперь эта возможность есть. Время придет - подумаю", - цитирует Кадырова РИА Новости.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.