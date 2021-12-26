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Кадыров подумает, стоит ли еще раз баллотироваться на пост главы Чечни

Кадыров подумает, стоит ли еще раз баллотироваться на пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. Об этом он сообщил на проходящей сегодня ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Теперь эта возможность есть. Время придет - подумаю", - цитирует Кадырова РИА Новости.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и разрешает им избираться более чем на два срока подряд. Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года за исключением отдельных положений.

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