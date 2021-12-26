Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы в новогоднюю ночь

26 дек. 17:39

Температура воздуха в Москве 31 декабря и в новогоднюю ночь может упасть до минус 6 градусов. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, 1 января в столице потеплеет до 0 градусов.

Как отметил ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец, в последние дни 2021 года ожидаются небольшие локальные снегопады.

"Показания термометров не только вернутся к 30 декабря в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму", - цитирует метеоролога РИА Новости.