Песков: Россия вылезла из "ковидной ямы"

26 дек. 17:17

Россия в экономическом плане вылезла из ямы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Давайте говорить о том, что все-таки мы экономически вылезли из этой ковидной ямы. Все-таки экономика заработала", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил слова президента Владимира Путина кабинету министров, что необходимо переходить к системной работе по обеспечению экономического рывка - "уже не антикризисного, а регулярного, обычного развития экономики".

"Как бы ни было тяжело, реально располагаемые доходы населения стали расти. Скромно, недостаточно, но этот рост есть", - отметил Песков.

В то же время он обратил внимание на то, что этот рост во многом нивелирует инфляция. "Это большая головная боль для нашего правительства", - цитирует пресс-секретаря российского лидера "Интерфакс".