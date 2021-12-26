Нурмагомедов отказался от боя с Шором на турнире UFC в Лондоне

26 дек. 16:58

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Игорь Лахорин.

Причина снятия Умара на данный момент неизвестна.

По данным источника, вместо Нурмагомедова с Шором сразится боец MMA Тимур Валиев.

Напомним, бой Умара Нурмагомедова и Джека Шора должен был пройти на турнире UFC Fight Night в Лондоне 19 марта 2022 года.