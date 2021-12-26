Коронавирус у дочери вынудил премьера Израиля уйти на самоизоляцию

26 дек. 16:47

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ушел на самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Анна Йонатан-Леус.

"Во время заседания правительства премьер-министру стало известно, что его дочь получила положительный результат теста на коронавирус. Премьер-министр сразу же покинул заседание", - цитирует ее РИА Новости.

Глава правительства сделает ПЦР-тест и будет находиться на самоизоляции отдельно от дочери.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 279 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В Израиле выявлены 1 364 275 случаев заражения.