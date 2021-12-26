В МИД Грузии рассказали о роли США в развитии страны

26 дек. 16:33

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что США вот уже более 30 лет играют важную роль в развитии Грузии.

"Ровно 30 лет назад - 25 декабря 1991 года президент США Джордж Буш торжественно объявил о признании независимости Грузии, и с тех пор Америка, как большой друг Грузии, играет важную роль в укреплении и развитии суверенитета нашей страны", - написал Залкалиани на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что эта великая дружба, официально начавшаяся 30 лет назад, была не случайной. "Потому что Грузия гораздо раньше — много веков назад разделяла и основывалась на ценностях, которые активно отстаивают США", - уточнил министр.