Ученые рассказали, как долго в организме человека держится COVID-19

26 дек. 16:12

Ученые из Национальных институтов здравоохранения (NIH) США провели исследование, в ходе которого выяснили, что вирус SARS-CoV-2 попадает в большинство органов тела, в частности, в сердце и мозг, и способен находиться там более 7 месяцев. Результаты исследования опубликованы на сайте Research Square.

Специалист проанализировали образцы, полученные из тел 44 погибших от COVID-19. "Мы обнаружили устойчивую РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических участков, включая области по всему мозгу, на сроках до 230 дней с появления симптомов", - сказано в исследовании.

Ученые отмечают, что SARS-CoV-2 был выявлен практически во всех органах тела. Вирус "широко распространялся" в организме даже у пациентов с легкими симптомами и без них.

В то же время в материале обращается внимание на то, что вне легких серьезных воспалений выявлено не было. "Наши данные предоставляют доказательства замедленного выведения вируса, но не подтверждают существенное воспаление вне дыхательных путей", - приводит слова исследователей РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 279 млн, из них более 5,3 млн человек скончались. В России выявлены 10 392 020 случаев заражения.