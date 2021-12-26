Хуснуллин: в 2023 году в России на 95% будет решена проблема обманутых дольщиков

26 дек. 15:47

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2023 году в России практически полностью решится проблема обманутых дольщиков.

"К 2024 году полностью закроем. К 2023 году планируем решить процентов на 95. <…> Пока идем по графику. За ближайшие два года должны все сделать, на 2024 год останутся хвосты", - сообщил он в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС "Первые лица".

По словам Хуснуллина, проблема эта не столько финансовая, сколько юридическая. "Немало людей, которые называют себя дольщиками, а де-факто таковыми не являются. Они попали, скажем так, на мошенников. Жулик собрал деньги, хотя не получил разрешения на строительство. Тупо кинул клиентов. Строго говоря, это не дольщики, а пострадавшие граждане. Но мы и таким пытаемся помочь, ищем с регионами возможности", - пояснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в России насчитывается около 150 тыс обманутых дольщиков, к проблемным долгостроям относятся 2,6 тыс объектов.