Путин рассказал, чем займется в новогоднюю ночь

26 дек. 15:32

Президент РФ Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос, чем он планируется заняться в новогоднюю ночь.

Праздновать Новый год российский лидер будет в кругу близких.

"Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента", - сказал Путин в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Он также признался, что старается сам выбирать новогодние подарки для внуков. "Ну, отчасти, да. Но, я, к сожалению, не хожу по магазинам. Но есть сейчас возможность другими способами что-то выбрать, и я стараюсь это делать сам, и надеюсь, что им понравится", - поделился президент.