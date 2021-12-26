Iraqi Airways снова совершает рейсы между Москвой и Багдадом

26 дек. 15:22

Авиакомпания Iraqi Airways возобновила полетную программу из московского аэропорта Внуково в Багдад.

"С 25 декабря Iraqi Airways, национальный перевозчик Республики Ирак, старейшая авиакомпания на Ближнем Востоке, входящая в состав участников Арабской воздушной организации, возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Багдад (BGW) – Москва (VKO) – Багдад (BGW)", - сообщает пресс-служба Внуково.

Планируется совершать рейсы каждую субботу до конца зимнего расписания. Маршрут обслуживают лайнеры Boeing 737-800.

Сотрудничество Внуково и Iraqi Airways началось в 2017 году. Из-за пандемии авиасообщение временно прерывалось.