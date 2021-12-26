Песков: вопрос о продвижении НАТО на восток для России является "вопросом жизни и смерти"

26 дек. 15:06

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность России оказалась под угрозой из-за возможного расширения экспансии НАТО на восток.

"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьева в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По мнению Пескова, "это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас".

Он добавил, что Путин на пресс-конференции 23 декабря говорил о теме гарантий безопасности "действительно эмоционально". "Но каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими", - подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента сообщил, что НАТО уже проникают на территорию Украины, вскоре им останется только формализовать этот процесс. "Мы видим, что делает НАТО, мы видим маневры у наших границ, мы видим поставки огромного количества техники. Они через Грецию завозят и по другим направлениям. Эта техника начинает проникать на территорию Украины, туда начинают заезжать военные инструкторы, коих там уже несколько тысяч. Постепенно НАТО проникает на территорию Украины и потом фактически останется только формализация этого процесса", - уверен он.

Предстоящие в январе переговоры покажут отношение США к данному вопросу. Пока остается сохранять сдержанный оптимизм и ждать результатов. "Сейчас важно все-таки набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе, тогда мы услышим, что будут говорить наши визави по этим переговорам, и тогда ситуация все-таки прояснится значительно", - резюмировал Песков.