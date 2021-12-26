Бербок намерена пересмотреть решения Меркель

26 дек. 14:35

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала пересмотреть решения правительства Ангелы Меркель, в частности ужесточить правила одобрения контрактов оборонного экспорта.

В субботу стало известно, что правительство Меркель, ушедшее в отставку 8 декабря, за 2021 год одобрило контракты оборонного экспорта на более чем 9 млрд евро - это рекордная сумма за годовой период. Более половины контактов правительство Меркель одобрило в последние дни работы, они предназначены Египту.

"Мы четко заявили как коалиция (нового правительства ФРГ), что мы проведем переоценку политики оборонного экспорта последних лет. Поэтому мы работаем над законом об оборонном экспорте, который более четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции", - подчеркнула Бербок, пишет агентство dpa.