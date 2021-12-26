МЧС: на Москву идет метель

26 дек. 14:20

В ближайшие часы в Москве может случиться метель, предупреждает пресс-служба главка столичного МЧС в воскресенье.

"В период с 15:00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в городе Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица", - сообщили в пресс-службе.

В связи с непогодой водителей просят значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, не стоит парковать автомобили под деревьями и вблизи шатких конструкций.