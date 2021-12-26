Евросоюз требует от России 290 млрд евро за импортозамещение

26 дек. 14:12

ЕС потребовал у России выплату компенсацию в размере €290 млрд, в политике импортозамещения увидели "дискриминацию" европейских товаров.

Обращение с соответствующим требованием опубликовано на сайте Всемирной торговой организации (ВТО). В документе говорится, что Россия долгое время готовила меры, которые теперь ставят Европу в невыгодное для торговли положение. В частности, указывается ситуация с системой коммерческих закупок.

Отмечается, что в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила примерно 20% ВВП России - 23,5 трлн рублей или около €290 млрд. В Европе призвали к отмене данного ограничения, но Москва считает, что положение вещей соответствуют российским обязательствам в ВТО.

Ранее критика в адрес России за политику импортозамещения и преференции для товаров и услуг внутреннего производства прозвучала в США. Там пообещали разработать ответные меры по линии ВТО, так как Россия якобы отошла от норм данной организации.