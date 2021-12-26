Учения ВДВ завершились в Крыму и Краснодарском крае

26 дек. 13:58

В пункты постоянной дислокации после учений в Крыму и на Кубани вернулись подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ).

"Всего в проведении оперативного сбора руководящего состава Воздушно-десантных войск было задействовано более 1,2 тыс. военнослужащих и свыше 250 единиц боевой техники", - информирует Минобороны РФ.

Комплексное тактическое учение с боевой стрельбой состоялось 24 декабря на полигоне "Раевский" под Новороссийском, а 23 декабря учения десанта состоялись на полигоне "Опук" в Крыму.

Оперативный сбор руководящего состава ВДВ состоялся под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Учения шли в течение месяца, 25 декабря Южный военный округ (ЮВО) сообщил, что возвращает в пункты постоянной дислокации более десяти тысяч военнослужащих.