В новогоднюю ночь россиян раздражают фейерверки, алкоголь и одиночество

26 дек. 13:43

Исследование портала SuperJob показало, что некоторые детали празднования Нового года раздражат россиян, пишет РИА Новости.

"Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году", - сообщают аналитики.

Обилие спиртного и нетрезвых людей не нравится 10% россиян, также в Новый год граждан раздражает телевизионная программа - 7%, последующий недосып - 3%, собственное одиночество - 2%, всеобщая одержимость празднованием - 2%, слишком короткий праздник - 2%.

Среди других причин для раздражения в новогоднюю ночь оказались лишние траты, плохая работа сотовой связи, обилие еды, грязная посуда, расценки на такси, необходимость работать.

Шум от салютов и петард чаще нервирует женщин, а собственное одиночество в праздник - мужчин.

Около четверти россиян (28%) сообщили, что не находят причин для раздражения в новогоднюю ночь.